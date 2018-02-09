5 أيام إجازة لفهد الأنصاري

نواف السالم(صدى):

قرر المدير الفني لفريق الأتحاد جدة التشيلي لويس سييرا، منح اللاعب الكويتي فهد الأنصاري إجازة لمدة 5 أيام بعد توقيفه.

ومن المقرر أن يغيب ” الأنصاري ” عن مباراتي اتحاد جدة أمام القادسية والفتح في دوري المحترفين، بينما سيعود أمام الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يُذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، أصدرت قرارًا بإيقاف فهد الأنصاري لمدة مباراتين، مع دفع غرامة قدرها 20 ألف ريال، لما بدر منه في مباراة فريقه أمام الاتفاق، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين.