رجوي: الإيرانيات يتعرضن للمضايقات والضغوط على مدى 39 عاما

طهران(صدى):

أكدت رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الجمعة، أن الحجاب القسري والقمع والإذلال بحجة الحجاب من أهم ذرائع نظام الملالي من أجل فرض الكبت على المجتمع.

وأوضحت ” رجوي ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن النساء دائمًا ما تصدرنا العديد من المشاهد وكان في مقدمة المظاهرات لأنهن كن وما زلن يتعرضن لأكبر قدر من المضايقات والضغوط على مدى 39 عامًا من حكم الملالي.

وأضافت أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أكدت منذ اليوم الأول، أن الدين الإجباري والإكراه الديني والحجاب القسري يتعارض بشكل واضح مع تعاليم الإسلام الأصيلة.