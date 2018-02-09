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انتحار عاملة منزلية آسيوية بمقر سكنها في القصيم

انتحار عاملة منزلية آسيوية بمقر سكنها في القصيم
سالم المطيري(صدى):

توفيت عاملة منزلية أسيوية اليوم الجمعة ، داخل مقرها السكني بمدينة بريدة في القصيم ، إثر انتحارها لإنهاء حياتها .

ومن جانبه ، أشار المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم ، الرائد بدر السحيباني ، إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بإقدام عاملة منزلية آسيوية الجنسية ، على إيذاء نفسها داخل مقرها السكني مما تسبب في وفاتها .

وأوضح ” السحيباني ” ، أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على استكمال التحقيقات بعد إنهاء الإجراءات الأولية اللازمة للحادث ، من قبل خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي بالتنسيق مع النيابة العامة .


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