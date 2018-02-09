بالفيديو.. حملة مرورية لرصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان

سعيد العجل(صدى):

قامت قناة ” الإخبارية ” والمرور، بتنفيذ تجربة اجتماعية نفّذها فريق برنامج ” الله يعطيك خيرها ” ، ووثّقت التجربة طريقاً ثُبّتت عليه كاميرا البرنامج لمدة خمس دقائق فقط؛ فتم رصد أكثر من ١٢٠ مخالفة عدم ربط حزام الأمان؛ في الوقت الذي يخفف حزام الأمان فيه 70% من الإصابات والوفيات عند وقوع الحادث المروري؛ لكن المؤسف أن أكثر من 80% من السعوديين لا يربطون حزام الأمان.

الجدير بالذكر أن برنامج ” الله يعطيك خيرها ” في نسخته الثانية من تقديم يوسف الجراح على قناة ” الإخبارية ” كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء،وهو ضمن برامج المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة ” الله يعطيك خيرها ” التي انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور، بعد أن لوحظ ارتفاع في أعداد الإعاقات في المملكة؛ حيث بلغت نسبتها 80% من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتخسر السعودية يومياً 20 حالة وفاة يومياً؛ بسبب الحوادث المرورية أيضاً، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوع مسببات الحوادث وفي مقدمتها استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.