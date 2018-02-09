الفلبين تواصل حظر وقف إرسال العمالة للكويت

مانيلا(صدى):

أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الجمعة، أن بلاده مستمرة في قرار وقف إرسالة العمالة الفلبينية للكويت.

ووجه ” دوتيرتي ” خلال مؤتمر صحفي رسالة إلى الفلبينيين الراغبين في العودة إلى الفلبين، بأن يذهبوا إلى الخطوط الفلبينية وحجز تذكرة العودة مجانًا فورًا بأمر رئاسي.

وعرض الرئيس صورًا لمصابين ومجروحين جراء الاعتداء عليهم في الكويت، قائلًا ” أسأل الكويت ماهو خطؤنا الذي اقترفناه ؟… كنا نقاتل لحماية مصالحكم.. لم نخذلكم. فكيف لمواطنينا أن يعانوا الآن في بلادكم ” .