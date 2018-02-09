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تكليف مشبب زياد بالإشراف على اللاعبين المحترفين بإسبانيا

تكليف مشبب زياد بالإشراف على اللاعبين المحترفين بإسبانيا
ماجد محمد(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم ، قرارًا بتكليف المدرب الوطني الكابتن مشبب زياد بأكاديمية النادي الأهلي ، بالإشراف الفني ورفع التقارير الحاصة بثلاثي إسبانيا المحترف في فالنسيا وهم سالم الدوسري وجابر عيسى لاعبا فياريال وفهد المولد لاعب ليفانتي ، خلال الفترة التي تتراوح بين 28 يناير وحتى 30 يونيو القادم .

ويمتلك ” مشبب ” مؤهلات عالية في التدريب ، حيث عمل مدربًا بأكاديمية الراقي ومركز الأمير عبدالله الفيصل لقطاع الناشئين والشباب ، بالإضافة إلى الأولمبي الأهلي منذ 2005 .


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