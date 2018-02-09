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بالأرقام.. ادعم ناديك تتخطى حاجز الـ150 ألف ريال

بالأرقام.. ادعم ناديك تتخطى حاجز الـ150 ألف ريال
طلال الغامدي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ ، عن أعداد الداعمين لأندية دوري المحترفين ، ضمن مبادرة ” ادعم ناديك
” .

وحافظ الهلال على تصدره للقائمة بدعم بلغ 1 ريال من أكثر من 45 ألف داعم ، و10 ريال من 151 مشتركًا ، و20 ريال من 60 مشترك ، بالإضافة إلى 30 ريال من حوالي 343 داعمًا .

ويحتل النصر المرتبة الثانية بدعم أكثر من 38 ألف مشترك بمبلغ 1 ريال ، وبدعم 10 ريال من 84 مشترك ، و25 مشترك دعم النادي بـ20 ريال ، بالإضافة إلى 170 مشترك قدم دعمًا للعالمي بـ30 ريال .

وبلغ إجمالي الدعم المقدم ضمن المبادرة لأندية الدوري 141.664 ألف بريال واحد ، وبمعدل 390 داعم بـ10 ريال ، و227 مشتركًا لدعم الأندية بـ20 ريال ، و908 داعم للفرق بـ30 ريال .


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