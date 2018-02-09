تصرف غريب لعاملة فلبينية تسعى لمغادرة المملكة

نايف السالم(صدى):

تواصلت عاملة فلبينية تعمل بالمملكة ، مع حكومة بلادها ، لتسمح لها بالعودة إلى وطنها ، وذلك بعدما رفضت الأسرة التي تعمل لديها أن تتخلى عنها .

ووفقًا لوسائل إعلام فلبينية ، فقد كانت العاملة ماري جين أبو غادي ، تعمل بالمملكة منذ أن انتهى عقدها عام 2016 ، لتخدم أسرة مكونة من 23 فردًا .

وأوضحت إحدى قريبات العاملة ماري ، إنها نجحت في التواصل مع السفارة الفلبينية بالرياض ، ولكنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات تخص عودتها لبلادها .

ومن جانبها ، أشارت جوزفين توبيا المسؤولة في إدارة رعاية العمال بالخارج ، إن المسؤولين سيقدمون المساعدة لإعادة العاملة وفقًا لرغبتها إلى بلادها .

ولم تصدر وزارة العمل والتنمية بيانات أو تصريحات رسمية حتى الآن تتعلق بهذه الحالة .