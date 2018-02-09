تصرف غريب لعاملة فلبينية تسعى لمغادرة المملكة
تواصلت عاملة فلبينية تعمل بالمملكة ، مع حكومة بلادها ، لتسمح لها بالعودة إلى وطنها ، وذلك بعدما رفضت الأسرة التي تعمل لديها أن تتخلى عنها .
ووفقًا لوسائل إعلام فلبينية ، فقد كانت العاملة ماري جين أبو غادي ، تعمل بالمملكة منذ أن انتهى عقدها عام 2016 ، لتخدم أسرة مكونة من 23 فردًا .
وأوضحت إحدى قريبات العاملة ماري ، إنها نجحت في التواصل مع السفارة الفلبينية بالرياض ، ولكنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات تخص عودتها لبلادها .
ومن جانبها ، أشارت جوزفين توبيا المسؤولة في إدارة رعاية العمال بالخارج ، إن المسؤولين سيقدمون المساعدة لإعادة العاملة وفقًا لرغبتها إلى بلادها .
ولم تصدر وزارة العمل والتنمية بيانات أو تصريحات رسمية حتى الآن تتعلق بهذه الحالة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26681 ] نشر منذ 2 ساعتين
أنا أقول ليش الحريم يمنعون شغالاتهم
مايشترون
جوالات🤗🤗🤗🤗🤗
وطني حتى النخاع[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة في الجوال مع الشغالات هو انها ممكن تنشر صور ومقاطع عن أهل البيت..مصيبة..كفانا الله شرهن
العدناني[ عدد التعليقات: 1903 ] نشر منذ 1 ساعة
تخدم ثلاثة وعشرين ؟؟؟؟!!
حرام والله وتبغى تسافر رفضوا ,, ليه هي جارية اشتروها
خوفي لا يشدوا عليها فتقتل منهم كم واحد
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 57 دقيقة
مامنهم خير…
المفروض يمنع استقدامهم
سوا لبعض الحالات الخاصة
اصبحوا من كماليات اكثر البيوت
مظهرة فقط ..
وبسببها بناتنا مايعرفون يطبخون ولايديرون
بيوت خاصة عندما يتزوجون للأسف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42523 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يعينها ,,
.. تسع سنوات مانعينها عن السفر ..!!
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5733 ] نشر منذ 39 دقيقة
بعض البشر يستعبد من يعمل لديه نفوس مليئة بالشر والكبر والدكتاورية نتمنى من وزارة العمل وضع رقم بلاغ من 3 أرقام للتدخل السريع وإنقاذ الضعفاء ويكون واضح للجميع وبعدها يفرض غرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ويحرم من الاستقدام بشكل نهائي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26681 ] نشر منذ 32 دقيقة
مو شرط
ولاهو عذر
عطها جوال ابوكشاف🤔
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 6 دقائق
عاملهم بالحسنى اكيد تاخير رواتب وكذا وتجمعت عليه وماهو قادر يسدد لها لو غيرها كانت هربت من البيت
اما تعطيها جوال تجلس تتعرف فيه وتصير بدل المصيبه اثنين ماينفع معهم جوالات حتى لو ابو كشاف
تتواصل مع اهلها عن طريق صاحب البيت وبس
والله المستعان❤️