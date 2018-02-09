ضبط 562 ألف مخالف ضمن حملة وطن بلا مخالف في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن نتائج الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” ، في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 562691 مخالفًا، بينهم 382921 مخالفًا لنظام الإقامة، و52204 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و127566 مخالفًا لنظام العمل.

كما أضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 7996 شخصًا، بينهم 69% يمنيين الجنسية، و29% أثيويين الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى ضبط 501 شخص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأشارت إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بلغ 1092 شخصًا، بينما بلع إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 176 مواطنًا.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11939 وافدًا مخالفًا، بينهم 9828 رجلًا و2111 امرأة، وضبط 100005 عقوبة فورية، و80963 إحالة للحصول على وثائق سفر، و89339 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 127221 مخالفًا.