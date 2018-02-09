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اللبنانيون يكشفون تواطؤ وزارة الطاقة مع حزب الله

اللبنانيون يكشفون تواطؤ وزارة الطاقة مع حزب الله
بيروت(صدى):

فوجئ أهالي بلدة الرميلة الواقعة بالقرب من صيدا جنوب لبنان ، يوم الأربعاء الماضي ، بوجود شبكة اتصالات تابعة لحزب الله تقطع طرقاتهم ، حيث مد عمال أنابيب في حفريات بالأرض كانت وزارة الطاقة والمياة قد بدأتها قبل 3 أشهر لتطوير وصيانة شبكات المياه .

ومن جانبها ، أكدت عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب المحامية ريتا بولس ، إنها سألت العمال عما يقومون به ، فأجابوها بصراحة إنهم يمدون أنابيب لصالح حزب الله ، لافتة إلى أنها طلبت منهم التوقف على الفور وأبلغت البلدية .

وكشفت ” بولس ” عن صدمتها الكبرى ، بعدما أجرت اتصالًا بالوزارة التي أكدت علمها بالأمر ، وذلك على الرغم من كونه تعديًا على أملاك عامة بشكل صريح .

وأوضحت المحامية ريتا ، إن حزب الكتائب اتخذ قراره بمتابعة الموضوع وإثارته في الإعلام ، مشددة على أن هذه الحادثة تعد تواطؤًا بين وزارة الطاقة وحزب الله ، نافية دور هذه الشبكات كما يزعمون في محاربة إسرائيل ، قائلة ” اللبنانيين لا يريدون محاربة إسرائيل من الرميلة ” .


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