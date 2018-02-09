جيش المملكة يحتل المركز الـ 3 عربيا والـ 24 عالميا ضمن أقوى جيوش العالم

نايف السالم(صدى):

احتل جيش المملكة المرتبة الثالثة عربيًا بعد مصر والجزائر والـ24 عالميًا بين عامي 2016 و2017، ضمن ترتيب أقوى الجيوش على المستويين العربي والعالمي.

وتبلغ القوة البشرية لجيش المملكة 22305 ألف جندي ومقاتل وعنصر، من ضمنهم 75 ألف جندي ضمن القوات البرية السعودية، و100 ألف مقاتل بالحرس الوطني، و16 ألف مقاتل ضمن أسلحة الدفاع الجوي، و20 ألف مقاتل وجندي ضمن القوات الجوية، و25 ألف تعداد قوات الاحتياط السعودية.

كما يضم السلاج الجوي 245 طائرة مقاتلة هجومية ثابتة الجناح،و177 مقاتلة اعتراضية، و227 مروحية تقوم بأعمال قتالية متنوعة بينها 7 مروحيات تقوم بأعمال هجومية، و221 طائرة نقل وشحن عسكرية، و243 طائرة تدريب للقوات الملكية السعودية.

وتشمل القوة البرية 12010 دبابة والتي تعد من أكبر الترسانات العسكرية في الشرق الأوسط، و5472 عربة مدرعة مقاتلة متعددة الأنواع، 524 مدفعًا ذاتي الحركة، و 432 مدفعًا مجرورًا، و322 منصة لإطلاق الصواريخ.

والقوة البحرية تضم 55 قطعة بحرية ، و7 فرقاطات ضمن الخدمة العسكرية، و11 سفينة دورية لدى القوات البحرية، و3 سفن كاسحة ألغام ضمن البحرية.