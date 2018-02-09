غرفة القصيم تعلن توفير فرص تدريبية ببرامج التوطين

سالم المطيري(صدى):

أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم ، على إمكانية التحاق الشباب والشابات ببرامج التوطين التدريبية المجانية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” .

وأشارت الغرفة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى إمكانية ذلك من خلال الدخول على الرابط التالي من هنا .

وأوضحت غرفة القصيم ، البرامج التدريبية المتاحة ، والتي تمثلت في مدير معرض وأخصائي مبيعات ، وأمين صندوق ، وكاشير ، ومشرف معرض ، بالإضافة إلى مصفف بضائع .

ولفتت إلى شروط الالتحاق بهذه البرامج التدريبية من خلال الإنفوجراف التالي :