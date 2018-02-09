جدول ترتيب فرق دوري درجة الأولمبي

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري درجة الأولمبي اليوم الجمعة ، بفوز الخليج على الأهلي بهدفين مقابل هدف ، وهزينة الهلال للباطن بثلاثية نظيفة بلا رد ، بالإضافة إلى التعادل الإيجابي بين الفتح والقادسية ، وفوز الفيصلي بثنائية مقابل هدف واحد فقط للاتحاد .

وعزز الهلال صدارته في المركز الأول بعد فوز اليوم برصيد 32 نقطة ، ليلحقه الفتح بفارق ثلاث نقاط ، حيث يحقق المركز الثاني برصيد 29 نقطة ، فيما يحتل الباطن المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة .

وحصد الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة ، ليحتل الخليج المركز العاشر برصيد 17 نقطة ، وبرصيد 21 نقطة يحتل القادسية المركز التاسع ، ليحصد الفيصلي المركز السادس برصيد 25 نقطة .