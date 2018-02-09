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اكتشاف طريقة احترافية جديدة لتهريب الأفارقة في اليمن

اكتشاف طريقة احترافية جديدة لتهريب الأفارقة في اليمن
فهمي محمد(صدى):

أكدت نقطة دوفس بمحافظة أبين الواقعة جنوبي اليمن ، على وجود طريقة جديدة وغريبة لتهريب البشر ، قامت باكتشافها بعدما أحبطت عملية لتهريب اللاجئين الأفارقة ظهر اليوم الجمعة ، حيث كانوا على متن شاحنة في طريقها من عدن إلى شبوة .

وكشفت الطريقة الاحترافية الجديدة للتهريب ، عن وجود عمليات منظمة لتنامي نشاط تهريب الأفارقة الواصلين إلى السواحل اليمنية لاستغلالهم ، خاصة بعدما اتضح أن الشاحنة تكون محملة بالأعلاف في الجزء العلوي منها ، لتقوم بتهريب 53 أثيوبي في الجزء السفلي من ” الدينا ” ، باستخدام الأعلاف للتمويه .

وأوقف أفراد النقطة سائق الدينا الذي يدعى خالد محمد علي ، حيث تمت إحالته إلى التحقيق ، ليوضح السائق أنهم يأخذون مبالغ مالية تصل إلأى 2800 ريال سعودي على كل شخص مقابل إيصاله إلى شبوة من محافظة عدن .

 


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