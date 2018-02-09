بالفيديو .. فتاة سعودية تشارك في مسرحية ” حياة الإمبراطور “

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفتاة السعودية ” نجاة ” ، المُشاركة في العرض المسرحي المخصص للعائلات ” حياة الإمبراطور ” ، الذي بدأ اليوم الجمعة ، إنها تقدمت لتجارب الأداء في المسرحية ، حيث تمكنت من الحصول على الدور بسهولة لموهبتها وقدرتها على التعبير عن ثقتها أمام الجمهور ، محددة نسبة نجاحها بنسبة 6 من 10 .

وأشارت ” نجاة ” إلى أنها تدربت على الظهور في العرض المسرحي لمدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين ، معبرة عن سعادتها بدورها وبتشجيع المتابعين لها ، خاصةً بعدما تفاعل المغردون عبر ” تويتر ” ، مع هاشتاق ” المرأة على المسرح السعودي ” ، حيث بلغ قائمة الأعلى تداولًا .

وجاء ذلك بالتزامن مع بدء العرض المسرحي العائلي ” حياة الإمبراطور ” ، والذي تم اقتباسه من ديزني بدعم هيئة الترفيه ، وبتنظيم شركة ” فاوتش ” ، ومن إنتاج ” الستائر الحمراء ” .