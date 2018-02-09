14 مادة ممنوعة من دخول ملاعب مونديال 2018

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، قائمة مواد ممنوعة من دخول الملاعب ومحظورة على الجماهير أثناء مباريات كأس العالم 2018 بروسيا، والتي تتكون من 14 مادة.

وشملت القائمة مجموعة من المواد المتنوعة والتي تتضمن عصا السيلفي، المواد الغذائية باستثناء أطعمة الأطفال، المظلات التي يصل طولها لأكثر من 25 سنتيمترًا بوضع الطي، سترات الإنقاذ، المواد الحادة، الأجهزة الكبيرة المخصصة لوضع الكاميرات عليها، العطور، طائرة الدرون، العبوات المصنوعة من الزجاج، الدراجة الهوائية وسمكات الألعاب النارية، الكراسي القابلة للطي، الآلات الموسيقية، باستثناء الأبواق وحافظات المياه الساخنة.

كما دعت اللجنة المسؤولة عن التنظيم إلى الطلب من مسؤولي كل ملعب حفظ الأشياء الممنوعة ضمن قسم المحفوظات الخاص بكل ملعب، على أن يستعيدها الشخص بعد انتهاء المباراة.