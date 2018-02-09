5 مراكز متقدمة لتعليم عسير في جائزة التميز

محمد بن طحيطح (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خمسة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز ، وذلك خلال الاحتفال بتكريم الفائزين والفائزات بالجائزة في دورتها الثامنة ، والذي رعاه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مساء أمس.

وشمل التكريم كلًا من : الأستاذة عافية يحيى الحكمي ، لقاء فوزها بالمركز الثالث في فئة المشرفة التربوية ، وقائدة ابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط الأستاذة هيا علي الشهراني نظير فوزها بالمركز الرابع في فئة الإدارة والمدرسة ، والطالبة ريم محمد الغامدي لتحقيقها المركز السابع في فئة الطالبة ، والمرشدة الطلابية بمدارس صدى الإبداع الأستاذة فاطمة أحمد الشرعبي لفوزها بالمركز الثامن في فئة المرشدة الطلابية ، وقائدة الثانوية الرابعة ( مقررات) بخميس مشيط الأستاذة عزة سعد عسيري نظير فوزها بالمركز التاسع في فئة الإدارة والمدرسة .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، التهنئة للفائزات ، مثمنًا جهودهن وجهود مدارسهن ومكاتبهن و مركز التميز وجميع من أسهم في تحقيق هذا الفوز .