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5 مراكز متقدمة لتعليم عسير في جائزة التميز

5 مراكز متقدمة لتعليم عسير في جائزة التميز
محمد بن طحيطح (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خمسة مراكز متقدمة على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز ، وذلك خلال الاحتفال بتكريم الفائزين والفائزات  بالجائزة في دورتها الثامنة ، والذي رعاه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مساء أمس.

وشمل التكريم كلًا من : الأستاذة عافية يحيى الحكمي ، لقاء فوزها بالمركز الثالث في فئة المشرفة التربوية ، وقائدة ابتدائية التحفيظ الأولى بخميس مشيط الأستاذة هيا علي  الشهراني  نظير فوزها بالمركز الرابع في فئة الإدارة والمدرسة ، والطالبة ريم محمد  الغامدي  لتحقيقها  المركز السابع في فئة الطالبة ، والمرشدة الطلابية بمدارس صدى الإبداع الأستاذة  فاطمة أحمد  الشرعبي  لفوزها بالمركز الثامن في فئة المرشدة الطلابية ، وقائدة الثانوية الرابعة ( مقررات)  بخميس مشيط الأستاذة عزة سعد عسيري نظير فوزها بالمركز التاسع في فئة الإدارة والمدرسة .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، التهنئة للفائزات ، مثمنًا جهودهن وجهود  مدارسهن ومكاتبهن و مركز التميز وجميع من أسهم في تحقيق هذا الفوز .


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