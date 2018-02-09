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ثورة غضب لامتناع سامسونج عن تقديم هواتفها إلى إيران وكوريا الشمالية

ثورة غضب لامتناع سامسونج عن تقديم هواتفها إلى إيران وكوريا الشمالية
سول(صدى):

حظيت إيران بنفس المعاملة السيئة التي تلقاها كوريا الشمالية على المستوى الدولي ، خاصةً على مستوى الرياضة العالمية ، حيث عجزت طهران عن كسب احترام العالم ، في الوقت الذي امتنعت فيه شركة ” سامسونج ” الكورية الجنوبية أحد أبرز عمالقة التكنولوجيا في الأسواق العالمية ، عن منح أعضاء بعثة الرياضيين التي سافرت إليها للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية هواتف ذكية متطورة من إنتاجها .

ووفقًا لوسائل إعلام عالمية ، فإن اللجنة المنظمة للدورة في كوريا الجنوبية ، وجهت شركة ” سامسونج ” بعدم إرسال هواتفها الذكية إلى أعضاء البعثات التي تواجه عقوبات دولية والتي تتمثل في إيران وكوريا الشمالية ، وهو ما أشعل فتيل الغضب في نفوسهم .

وكانت كوريا الجنوبية ، متمثلة في شركتها العالمية سامسونج ، قد أهدت هواتف من نوع ” نوت 8 ” الشهيرة لكافة الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الشتوية في البلاد ، حيث استثنت كوريا الشمالية وإيران من ذلك ؛ بسبب العقوبات الاقتصادية الواقعة عليهما .


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