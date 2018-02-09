ترامب: يجب أن تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة لتحقيق السلام مع فلسطين

واشنطن(صدى):

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل اليوم الجمعة ، بعدما أخبرها بضرورة تقديم تنازلات كبيرة هي الأخرى لتحقيق السلام مع الفلسطينيين .

وجاء ذلك على الرغم من اعترافات ” ترامب ” الأخيرة بأن القدس عاصمة إسرائيلية ، والتي أثارت غضب الشعب الفلسطيني ، وبالرغم من اتهامهم أيضًا لأحد مبعوثيه إلى الشرق الأوسط بالتسبب في تعثر الجهود الدبلوماسية بالتحيز لإسرائيل .

وأوضح ” ترامب ” لوسائل إعلام إسرائيلية ، أنه يعتبر القدس عاصمة لإسرائيل ، وفيما يتعلق بالحدود يجب أن يتفق الطرفان فيما بينهما على ذلك ، قائلًا ” أعتقد أنه سيتعين على الجانبين تقديم تنازلات كبيرة من أجل إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ” .