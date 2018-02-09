وصفات طبيعية مذهلة تمنحك تأثير ” البوتكس “

متابعات(صدى):

باتت عمليات ” البوتوكس ” واحدة من الحلول السهلة التي تلجأ إليها المرأة للتخلّص من علامات التقدم في السن وشدّ البشرة، إلا أنّ البعض اللواتي يقمن بها لا يدركن أنّ مثل هذه العمليات تترك آثاراً سلبية ومضاعفات على البشرة، في الوقت الذي يمكن فيه استخدام واعتماد الوصفات الطبيعية التي تعطي المرأة النتائج المرجوة من دون أيِّ آثار جانبية.

وهناك وصفة تسمّى بوصفة ” القناع الأخضر ” تمنح المرأة تأثير ” البوتوكس ” على وجهها وتجديد شباب البشرة.

المكونات

– 200 غرام بروكولي.

– 1/4 فنجان زيت زيتون.

– 1 ملعقة لبن كبيرة.

طريقة الإعداد والتطبيق

– ضعي البروكولي في ماء مغلي لعدَّة دقائق.

– قومي بتصفية البروكولي من الماء.

– اخلطي البروكولي مع بقيَّة المكونات في الخلاط الكهربائي، حتَّى تحصلي على عجينة متماسكة.

– ضعي الماسك على البشرة بعد تنظيفها.

– اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

– اغسلي الوجه والرقبة بالماء الدافئ ثمّ بالماء البارد.

– احتفظي بكمية الماسك الزائد بالثلاجة واستخدميه مرة كلَّ أسبوع.