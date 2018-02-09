بالصور.. رابطة أحياء المملكة وإتحاد الرياضة المجتمعية يلتقيا فرق عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

حقق اللقاء الذي جمع رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم حماد الحربي والأمين العام للرابطة جميل فلاته ومدير مشروع التطوير بالإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أحمد البريكي برؤساء فرق ورياضيي عسير نجاحا مبهرا كان حديث الشارع الرياضي بالمنطقة ، وشهد اللقاء حضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة رابطة أحياء عسير ورئيس نادي المصيف أحمد آل سحمان ونائبه ورئيس نادي ضمك السابق مشبب القحطاني بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي ونخبة من الرياضيين في عسير ورؤساء الفرق المقيدة رسميا في الرابطة الفرعية بالمنطقة .

وجرى خلال هذا الإجتماع الذي عقد في مسرح مكتب الهيئة العامة للرياضة بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة مناقشة عدة أمور تخص رياضة الأحياء في المملكة بشكل عام ومنطقة عسير خصوصا وفي مقدمتها الآلية التنظيمية الجديدة والروزنامة الرسمية لمسابقات بطولات كرة قدم الأحياء التي سيتم اعتمادها رسميا الشهر القادم من قبل الإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتنسيق مع الرابطة الرئيسية .

كذلك تم التطرق إلى بعض الجوانب التي تخص التنظيم ومشاركة اللاعبين ونظام المسابقات وباكورتها دوري الأحياء للفرق المقيدة في النظام الإلكتروني والمستوفية الشروط .

وأكد مدير مشروع التطوير بالإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أحمد البريكي خلال اللقاء أن الإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية مهما قدم لشباب الوطن فهو بلا شك لا يحقق التطلعات ويرضي الطموح فهم يستحقون تحقيق الهدف الأسمى للإتحاد بأن يكون الرقم 1 عالميا ، ويسعى من خلال برامجه التطويرية والتنظيمية وأهدافه التي تواكب رؤية المملكة 2030 رياضيا ومجتمعيا أن يجعل هذا الحراك الرياضي الكبير والمنصب اهتماما نحو رياضة الأحياء وشباب الحي ينفذ بطريقة إحترافية وسط بيئة عمل منظمة ، وأضاف بأن العمل المنظم هو من يفرض نفسه ويستقطب الجميع للإنضمام إلى روابط الأحياء بالمملكة والتسجيل في المنصة الإلكترونية لإتحاد الرياضة المجتمعية ومن خلالها يتحقق بمشيئة الله الهدف الأكبر وهو تنظيم أكبر بطولة كرة قدم للأحياء على مستوى العالم .

فيما أشار رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة حماد الحربي إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة وولاة الأمر حفظهم الله دائما ما تكون في تسخير كافة الإمكانيات لخدمة الشباب وحفظ أوقاتهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم وصقلها والعمل على خلق بيئة صحية لممارسة هواياتهم وفق آلية احترافية منظمة تضمن لهم التنمية الفكرية والبدنية وغرس القيم والمبادئ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وسياسة الدولة حماها الله من كيد الكائدين وشر الحاقدين .

وقال الحربي بأن الرابطة مرت بفترة إنتقالية كانت هي السبب الرئيس في تعطيل سير عملها إلا أن الإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بعد عدة دراسات مكثفة لواقع روابط الأحياء وأهدافها ولوائحها التنظيمية أبدى ثقته في كونها نقلة نوغية لرياضة الأحياء وانتشالها من العشوائية إلى الإحترافية التنظيمية ، وكانت مخرجات هذه الدراسات التي أجريت من قبل إتحاد الرياضة المجتمعية أن تم دعم فكرتها وتبنيها تحت مظلته وتطوير وتعديل بعض أنظمتها وفق ما يتلائم مع رؤية المملكة 2030 في الجانب الرياضي الإجتماعي ويحقق أهداف رؤية النماء والرخاء والنهضة والإزدهار في مختلف المجالات ، وقدم شكره لجميع القائمين على الإتحاد وفي مقدمتهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود على المجهودات الجبارة التي تذكر إلا أنها لا تجد ما يعبر عن شكرها على هذا الدعم الكبير الذي حظيت به الرابطة الرئيسية وفروعها بالمناطق في سبيل خدمة أبناء الوطن والمجتمع الرياضي في الأحياء بالمملكة .

هذا واجتمع وفد الرابطة الرئيسية والإتحاد السعودي الرياضة المجتمعية برئيس وأعضاء مجلس إدارة رابطة عسير لمناقشة عدة أمور تخص الرابطة الفرعية وسير عملها وإبراز المنجزات وذكر المعوقات التي ستجد الحلول في القريب العاجل بإذن الله وفق ما تم ذكره خلال هذا الإجتماع.