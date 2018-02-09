بالفيديو.. أحدث وحوش ماكلارين يعرف باسم ” سينا “

متابعات(صدى):

أحدث وحوش ماكلارين يعرف باسم سينا, وجاء ليسيطر على قدرة الشركة على تقديم أفضل السيارات في مجال الاداء وتفوق الموديل الجديد حتى على P1 في القوة, ورغم أن سينا ليست مميزة في الشكل بصورة كبيرة ولكنها تركز على مجال الأداء وهي مع ذلك سيارة مثيرة .

وصمم جسم السيارة في أنفاق الهواء مما جعل لها عدد من الأسطح المعقدة التي لم نرها من قبل في سيارة انتاج, ونتيجة كل هذه الأيروديناميكية تحقق قوة سفلية بواقع 800 كجم على سرعة 250 كمساعة, كما تتمتع بمحرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 789 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر ترسل للعجلات الخلفية للسيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض من 7 سرعات.

ويبلغ وزن السيارة 1.198 كجم مما يعني أنها قادرة على التسارع في 6.8 ثانية للوصول لسرعة 200 كمساعة وتقطع مسافة ربع ميل في 9.9 ثانية مع تسارع حتى 100 كم في 2.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 340 كمساعة.