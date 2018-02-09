التشكيل النهائي لفريقي التعاون وأحد في لقاء اليوم

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريق أحد والتعاون من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمتين الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .

ويشارك في أحد من القائمة الأساسية ، حارس المرمى عز الدين دوخة ، واللاعبين اسحاق فورساه ومحمد محسن ونصر الدين خوالد وسامي كسار ومحمد عطية وماماتو نداي ، بالإضافة إلى عبدالعزيز آل شريد وأسامة عاشور ومحسن جوهر وهشام السيفي .

ومن قائمة البدلاء ، ينضم حارس المرمى عبده البسيسي ، ومن اللاعبين كل من ، عمر محمد وسالك أحمد وشافي الدوسري ورائد الغامدي ومصطفى بصاص وأيمن فتيني ، بالإضافة إلى محمد الضو ومحمد الهادي بلعويدات .

ويشارك حارس المرمى عصام الحضري ضمن القائمة الأساسية لفريق التعاون ، والتي ينضم إليها من اللاعبين ريكاردو ماتشادو وريان الموسى وعبدالمجيد الرويلي وأدريان بوبا وسعيد الدوسري ، ومدالله العليان ، بالإضافة إلى عماد متعب وعبدالله حايف الشمري وسيدريك أميسي ونايف موسى .

وينضم للتعاون في قائمة الاحتياطي ، حارس المرمى سلطان الغامدي ، واللاعبين عبدالعزيز البيشي وفيصل الخراع وجفين البيشي وإبراهيم البركة وعبدالمجيد السواط ، وإبراهيم الزبيدي ، وعبدالفتاح آدم ، بالإضافة إلى عبدالرحمن خير الله .