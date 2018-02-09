انتقادات شديدة للعرض العسكري الأمريكي الذي خطط له ” ترامب “

لندن(صدى):

انتقد خبراء الشؤون العسكرية والاستراتيجية ، فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بإقامة عرض عسكري كبير ، حيث قابلوها بالرفض الشديد والاحتجاج ، على الرغم من احتمالية اتجاه الكونجرس للموافقة عليها .

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية ، فإن وزارة الدفاع الأمريكية ستظهر مرونة كبيرة لتنفيذ طلب ” ترامب ” ، من خلال إقامة عرض عسكري ضخم ، خاصةً أن الاقتراح جاء بعد تنفيذ كوريا الشمالية لاستعراض ضخم لأسلحتها لتي اعتقد البعض انتمائها للترسانة النووية .

ومن جانبه ، أوضح أحد النقاد والذي يدعى ستيفن مايلز وهو مدير مجموعة ” فز بلا حرب ” الأمريكية ، أسباب رفضه للفكرة ، قائلًا ” الكونجرس قد يوافق على الميزانية العسكرية الضخمة للعرض، وهو ما قد يُزعج بعض دافعي الضرائب ، لاسيما في الوقت الذي تعاني فيه بعض المدن مثل بورتريكو الأميركية من ضعف في إمدادات الطاقة، وذلك بعد تأثر بنيتها التحتية خلال إعصاري هيرفي وإيرما الشهيرين خلال العام الماضي ” .

ومن المتوقع أن تصل الزيادة في الميزانية العسكرية ، إذا تمت إضافة نفقات العرض العسكري الذي طلبه الرئيس الأميركي في 2018، ردًّا على كوريا الشمالية ، مبالغ مالية ضخمة قد تبلغ 80 مليار دولار، وهو ما يعني زيادة غير مخطط لها وليست متوقعة ضمن الميزانية الأمريكية .