استمرارا للقمع.. السلطات الإيرانية تلقي القبض على باحثين بعد استطلاع فاضح للحكومة

طهران(صدى):

قامت قوات الأمن الإيرانية بإلقاء القبض على باحثين تابعين لمركز مرخص بعد إجرائهم استطلاع رأي للمواطنين حول أحداث الانتفاضة الشعبية الأخيرة ضد نظام الملالي.

وأبدى رئيس مركز استطلاع آراء الطلبة الإيرانيين ” إيسبا ” محمد آقاسي، دهشته من عمليات الاعتقال الواسعة التي نفذت بحق الباحثين، مؤكدًا أن المركز تابع للمؤسسية الجامعية والمجلس الأعلى للثقافة.

وأوضح ” آقاسي ” أن مثل هذه الاعتقالات ليست جديدة من قبل قوات الأمن، مستشهدًا بأحداث انتخابات 2009 التي شهدت اعتقالات موسعة بحق الباحثين والطلبة أثناء استطلاع الرأي الذي تم إجراءه حول نزاهة الانتخابات وآراء المواطنين في فوز الرئيس الأسبق ” محمود أحمدي نجاد ” .

وأشار إلى أن نتيجة الاستطلاع الذي أجراه المركز تطابقت مع نتيجة مركز الأبحاث الاستراتيجية لرئاسة الجمهورية؛ إذ إنّ أكثر من 70% من الشعب الإيراني غير راضٍ عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

يُذكر أن السلطات الإيرانية تحظر إجراء استطلاعات رأي تقوم بها أية مؤسسات مدنية مستقلة، محددة بعض المراكز الحكومية لإجراء استطلاعات الرأي مقصورة على قضايا محددة.