بالصور.. إخماد حريق بشجيرات يابسة في أحد أطراف أحياء محالة عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني ابها مساء اليوم الجمعة ١٤٣٩/٥/٢٣ بلاغاً عن وقوع حريق باعشاب وشجيرات يايسة باطراف احد الاحياء طريق المحالة بابها وقد عملت فرق الدفاع على احتواء واخماد الحريق ولا اصابات ولله الحمد ويعود السبب الى قيام بعض العمالة التابعة لاحدى الشركات بالموقع باحداث الحريق لغرض التخلص من نفايات وخلافه وخروجهاعن سيطرتهم مما ادى الى امتداد واتساع مساحة الحريق .

وجاري استكمال الاجراءات اللازمة مع الجهة الأمنية المختصة بالموقع .

اوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.