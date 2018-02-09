سوري يكتفي بـ ” سامحيني يا أمي ” للتعبير عن معاناة شعبه

دمشق(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لمواطن سوري فقد والدته تحت أنقاض منزلهما ، بعدما انهار فوق رأسها بعد استهدافه بقذيفة لقوات بشار الأسد في منطقة الغوطة .

وأوضحت الصورة تأثر الابن بسبب عجزه عن إنقاذ والدته أو حمايتها ، حيث لم يجد ما يعبر به عن ألمه سوى كلمة ” سامحيني يا أمي ” ، وهو ما اختصر كل معاناة وآلام السوريين التي يمرون بها على يد قوات الأسد ممن يحتمون بالمتاريس البشرية المدججة بالسلاح ، وينعمون بالراحة ورغد العيش على حساب الشعب السوري .