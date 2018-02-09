مبيعات موردي ” آبل ” تشهد ارتفاعًا في يناير الماضي

بكين(صدى):

سجلت شركة ” آبل ” ارتفاعًا في مبيعات يناير الماضي ، عبر اثنين من مورديها ، في ظل وجود مخاوف من تضرر الشركات بسبب تراجع مبيعات أحدث إنتاجات الشركة من الهواتف ” آيفون إكس ” .

وتمكنت شركة ” تايوان سميكوندكتور مانيوفكتشرينج ” المورد المختص برقائق المعالجات الرئيسية في جوالات الشركة ؛ من تحقيق مبيعات وصلت قيمتها إلى 2.72 مليار دولار بزيادة وصلت إلى 4.1% عن شهر يناير عام 2017 الماضي .

ونجحت شركة ” هون هاي بريسيشن إندستري ” ، والتي تجمع أغلب جوالات الآيفون في مصانعها بالصين ، في تحقيق إيرادات تبلغ 13.7 مليار دولار ، بزيادة حوالي 16% .