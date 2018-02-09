بالفيديو.. الوليد بن طلال يحتفل بـ 53 موظفًا عملوا في مؤسساته

عادل الحربي(صدى):

احتفل صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال بـ53 مسؤولًا وموظفًا عمل لديه بشركة المملكة القابضة ومؤسسة الوليد الإنسانية وشركة ” روتانا ” ، بالإضافة إلى المكتب الخاص لسموه ، لأكثر من 20 عامًا ، من خلال تكريمهم للتعبير عن تقدير إخلاصهم ووفائهم لعملهم بتلك المؤسسات لمدة طويلة .

وكشف ” بن طلال ” عن المدة التي عمل بها الموظفين لديه ، حيث بلغ مجموع السنوات 14250 عامًا بمعدل 26 عامًا ، لتتراوح المدة التي عمل بها كل موظف بهذه المؤسسات ما بين 20 إلى 38 عامًا ، مشيرًا إلى أن هذه المدة الطويلة التي قضوها بالعمل تؤكد إخلاصهم ووفائهم وحبهم لمؤسساتهم .

وأكد الأمير الوليد أن عدد منسوبي المملكة القابضة المكرمين ، بلغ 18 موظفًا و12 آخرين من منسوبي المكتب الخاص ، بالإضافة إلى 10 موظفات سعوديات من مؤسسة الوليد الإنسانية فضلًا عن منسوبي شركة ” روتانا ” .

ومن جانبه ، حرص سمو الأمير ، على نشر مقطع فيديو يوضح بدايات مؤسساته التي عمل بها الموظفين طيلة أكثر من 20 عامًا ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وعلق عليها قائلًا ” كان ومايزال لي شرف العمل مع فريق تجسّدت فيهم معاني الوفاء والولاء والإخلاص لذا تم تكريم ٥٣ ممن رافقني لأكثر من ثلاثين عاماً في المملكة القابضة ومؤسسة الوليد الإنسانية وشركة روتانا والمكتب الخاض ” .