أسر حادثي ” كدمي وصوارمة جازان ” يرويان اللحظات الأخيرة والنيابة العامة تحقق

تركي السالم(صدى):

كشف أفراد أسرتين حادثي ” الكدمي والصوارمة ” بمنطقة جازان، عن اللحظات الأخيرة التي عاشتها أسرتهما قبل الحادث وحيثيات التحقيق في القضية من قبل النيابة العامة.

وأوضحت أسرة سامي النعمي أن القضية لا تزال منظورة أمام النيابة العامة ويُنتظر أن يتم إطلاعهم على مجرياتها.

وأكد ” سامي النعمي ” أن الأسرة حاولت تلافي حفر الطريق المهمل قبل أن تباغته شاحنة، قائلًا إن الطريق تم ترقيعه بعد الحادثة مباشرة لإخفاء عيوبه السابقة.

كما قال عبدالعليم حمدي والد المتوفين في حادث طريق الصوارمة إن النيابة تولت التحقيق في القضية، مؤكدًا أن القلاب المتعطل كان متوقفًا في محطة ما تحت الإنشاء، وكان العامل في المحطة شاهد تفاصيل الحادث منذ بدايته.

وأضاف أن مشاهد الحادث بدأت عند ربط القلاب بآخر والدخول على الطريق، بينما لم يكن القلاب المسحوب يتمتع بأي إضاءة؛ ليصطدم قائد المركبة التي تُقِل الأسرة بشكل مباشر في مؤخرة القلاب المسحوب.

وكان طريقي الكدمي والصوارمة بمنطقة جازان أسفرا عن مصرع 14 شخصًا من عائلتي ” النعمي والحمدي ” ، حيث كان القلاب طرفًا في الحادثين.