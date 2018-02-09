بالصور.. الكشف عن ” مرسيدس سبرينتر 2018 ” الفاخرة بتجهيزات اتصالات كاملة

متابعات(صدى):

كشفت مرسيدس النقاب بصورة كاملة عن سيارتها سبرينتر الجديدة كلياً التي دخلت جيلها الثالث بتكنولوجيا جديدة ولأول مرة فلسفة advance, وزودت السيارة بباقة خدمات الاتصالات PRO Connect الجديدة ما يجعلها جزء من انترنت الاشياء.

وتستهدف نظم الاتصالات في السيارة القيام بمهام مثل التحكم في الاساطيل والاتصالات وجعلها أكثر سهولة وكفاءة بين مديري الاساطيل والسائقين وجعل ادارة الاساطيل بطريقة جديدة. والسيارة الآن قابلة للتعديل بطريقة تجعلها تتبني أكثر من 1700 اصدار وطريقة تعديل للخيارات عبر تعديل نوع الجسم ووضعية السائق وتصميم المقصورة وطول الجسم وطول مقصورة التحميل وبالتالي تصبح السيارة المثالية لكل قسم من قطاعات النقل.

وتلبي الاحتياجات من الانشاءات والاسكان لمواقع العمل وحتى نقل الركاب, وتتوفر بدفع خلفي وكلي بجانب نسخة قياسية بدفع أمامي أثقل 50 كجم من نسخة الدفع الخلفي مع ناقلي حركة لنسخة الدفع الأمامي هما مانيوال من 6 سرعات وأوتوماتيك من 9 سرعات.

وستتوفر السيارة في اوروبا بمحرك ديزل رباعي الاسطوانات 2.1 لتر بقوة 114 و143 و163 حصان ع دفع خلفي وقوة الدفع الأمامي 177 حصان كما ستأتي السيارة بمحرك 3 لتر سداسي الاسطوانات بقوة 190 حصان وعزم دوران 440 نيوتن متر. ويمكن بدء حجز السيارة من الآن وبدء مبيعاتها في يونيو المقبل.