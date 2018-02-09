” بوتين ” يطالب ” ماكرون ” بإنهاء الأزمة الإنسانية السورية

موسكو(صدى):

طالب الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإجراء كافة الجهود المتاحة لإنهاء الأزمة الإنسانية المتدهورة في الغوطة الشرقية وإدلب بسوريا.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية ثنائية، حيث أعرب ” بوتين ” عن قلقه من مؤشرات استخدام قنابل الكلور ضد المدنيين الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة أن تحقق محادثات السلام تقدماً.

كما أكد على ضرورة تخطي العقبات التي تعوق المفاوضات، وبدء عملية سياسية جديرة بالثقة في الأسابيع المقبلة.