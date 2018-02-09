بالصور.. جراج يضم مجموعة مميزة من السيارات الفائقة يعلوها التراب

متابعات(صدى):

قد ترى في أحد الجراجات سيارة فائقة مميزة اذا كنت محظوظ, ولكن لا شيء مثل هذا الذي ترونه هنا مع ظهور مجموعة من السيارات المميزة الفائقة من كل الاصدارات الايطالية والأمريكية العضلية وغيرهما في جراج سيارات والغريب أن الجراج ليس جراج مغلق ومؤمن ولكن جراج مفتوح بالفلبين.

وظهرت الصور للسيارات على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويتوقع رؤية هذه السيارات مجتمعة في حدث Cars & Coffee ولكن هذه السيارات يعلوها التراب في هذا الجراج المفتوح. ومن بين السيارات في الجراج جاجوار Project 7 بجانب سيارات سباقية مثل بورشة911 GT3 RS ولامبورجيني أفينتادور SV وفيراري 458 Speciale وسيارات كلاسيكية مثل فيراري Testarossa و 328 GTS.

كما توجد 7 سيارات أمريكية مثل فورد GT وشيفروليه C2 كورفيت واثنين موستانج ونيسان مورانو Crosscabriolet. وتساوي هذه المجموعة قرابة 5 مليون دولار ولكن هذا لم يمنع البعض من الرسم فوق التراب على السيارات مثل أسوت مارتن V12 Vantage S.