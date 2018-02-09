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الرائد يفوز على الباطن بثلاثية

الرائد يفوز على الباطن بثلاثية
ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الرائد في تحقيق الفوز على نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، وذلك خلال لقاء اليوم الجمعة ، والذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري المحترفين .

وسدد هدف الرائد الأول إديسون سانتوس في الدقيقة الـ24 من بداية الشوط الأول ، فيما سجل الهدف الثاني للفريق اللاعب إسماعيل بانجورا في الدقيقة الـ52 من عمر الشوط الثاني ، ليسدد شيكابالا الهدف الثالث في الدقيقة الـ90 من نهاية المباراة .

وسجل هدف الباطن الوحيد اللاعب جوناثان كونسيساو في الدقيقة الـ42 من نهاية الشوط الأول .

 


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