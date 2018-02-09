بالفيديو.. تامر حسني وشيرين يتوجهان للسويد لإحياء حفلات عيد الحب

أماني الغامدي(صدى):

شارك الفنان تامر حسني ، جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على تطبيق “إنستجرام” مقطع فيديو له بصحبة المطربة شيرين عبد الوهاب في الطائرة أثناء توجههم إلى السويد.

وعلق تامر على الفيديو ” أنا وعشرة العمر ” قائلاً ” بعد غياب طويل أنا وشيكو مستنيينكم في الحفلة .. هم حفلتين إن شاء الله ” .

ويحيي تامر وشيرين حفلين يومي 9 و10 فبراير الجاري على هامش الاحتفالات بعيد الحب ومن المتوقع أن تشهد الحفلتين حضورا جماهيريا كبيرا.

ومن المعروف أن تامر حسني وشيرين عبد الوهاب بدأ معًا منذ عدة سنوات وقدما بعض الأغاني معا على طريقة الديو من أبرزها ” لو خايفة ” .