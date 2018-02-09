وليد الفراج تعليقًا على قرارت آل الشيخ: دوري الدرجة الأولي سيصبح أقوى

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الناقد الرياضي وليد الفراج، اليوم الجمعة، بقرارت رئيس الهيئة العامة للرياضة التي تم إصدارها اليوم.

وقال ” الفراج ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” واضح أن هناك رغبه حقيقية في صناعة دوري قوي للدرجة الأولى ، فتسمية المسابقة باسم ولي العهد و4 لاعبين اجانب و2 مواليد وناقل تلفزيوني متميز ودعم مالي ورعاه قادمون ستحولها لمسابقة ممتعة ” .

وأصدر ” آل الشيخ ” عدد من القرارت الهامة، اليوم، والتي كان أبرزها زيادة عدد أندية دوري المحترفين، وإطلاق اسم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دوري الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تقديم دعم بمقدار خمسة ملايين ريال لكل نادي من أندية الدرجة الأولى.