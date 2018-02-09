لأول مرة رئاسة أمن الدولة تشارك في مهرجان الجنادرية 32

نايف السالم(صدى):

تشارك رئاسة أمن الدولة، للمرة الأولى في مهرجان الجنادرية بدورته الـ32، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وصرَّح المقدم محمد العقيل، بأن رئاسة أمن الدولة بها عدة قطاعات والجناح مقدم من عدة قطاعات فيه جزئية عن المضبوطات من التنظيمات الإرهابية أو أمن المطارات، وكذلك به ركن السجن و المباحث العامة ودورهم في التعامل مع نزلاء السجون بطريقة إنسانية، وركن لإدارة المناصحة والرعاية والتأهيل، والتي وصلت نسبة نجاحها إلى أكثرمن 50%.