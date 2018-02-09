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لأول مرة رئاسة أمن الدولة تشارك في مهرجان الجنادرية 32

لأول مرة رئاسة أمن الدولة تشارك في مهرجان الجنادرية 32
نايف السالم(صدى):

تشارك رئاسة أمن الدولة، للمرة الأولى في مهرجان الجنادرية بدورته الـ32، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” .

وصرَّح المقدم محمد العقيل، بأن رئاسة أمن الدولة بها عدة قطاعات والجناح مقدم من عدة قطاعات فيه جزئية عن المضبوطات من التنظيمات الإرهابية أو أمن المطارات، وكذلك به ركن السجن و المباحث العامة ودورهم في التعامل مع نزلاء السجون بطريقة إنسانية، وركن لإدارة المناصحة والرعاية والتأهيل، والتي وصلت نسبة نجاحها إلى أكثرمن 50%.

 


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