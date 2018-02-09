” معك ” توضح كيفية تقديم شكوى تتعلق بالجرائم المعلوماتية
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الجمعة، عن كيفية تقديم شكوى تتعلق بجرائم معلوماتية.
وأوضح حساب الهيئة المختص لمتابعة استفسار المستفيدين على ” تويتر ” معك، أن أدوات الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية تتمثل في التوجه إلى أقرب مركز للشرطة، أو الاستعانة بتطبيق ” كلنا أمن ” على الأجهزة الذكية.
وأضافت أنه يمكن الإبلاغ عن هذه الجرائم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية ” أبشر ” ، أو البريد الإلكتروني [email protected] .
وجاء رد ” معك ” على استفسار أحد المواطنين، قائلًا ” السلام عليكم الرجاء افادتي عن طريقة تقديم شكوى تتعلق بجرائم معلوماتية عن طريق تطبيق الواتس ” .
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