مفاجأة جديدة صادمة لعملاء ” آيفون “

عادل الحربي(صدى):

تفاجأ مستخدمي الهاتف الذكي ” آيفون ” ، بتسريب تم كشفه لأول مرة بشأن هواتف آيفون الذكية، التي تنتجها شركة آبل الأمريكية، حيث كشف العملاء عن جزء من ” الشيفرة ” التي تتحصن بها هواتف ” آيفون “.

و بالرغم من عدم تشكيل تهديد فوري جراء تسريب هذه ” الشيفرة ” ، إلا أن هذه الشيفرة المسربة يمكن استخدامها من أجل الوصول إلى ثغرة للنفاذ منها إلى الهواتف، وذلك من قبل القراصنة المتخصصين في هذا المجال.

فيما كشفت مصادر عن إمكانية استخدام هذه ” الشيفرة ” المسربة، في تحليل الشيفرة الموجودة في هواتف ” آيفون ” ، حيث يمكن التلاعب بها لأغراض خبيثة، بالإضافة لكونها تشكل تهديداً للمستخدمين في المستقبل.