غوارديولا يعلن عن غضبه من ضغط المباريات
يبدو أن ضغط المباريات يؤرق المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل مواجهة ليستر سيتي المقرر إقامتها غدًا السبت، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي.
وقال ” غوارديولا ” : ” لدينا مباراة غداً، بعدها بـ 3 أيام مباراة فى دورى الأبطال، وبعدها مباراة فى الكأس بـ5 أيام، ثم 5 أيام أخرى ونخوض نهائى كأس الرابطة، سنرى فى الأيام المقبلة ما هى حالة اللاعبين، هناك بعض منهم ليسوا فى حالة بدنية جيدة ” .
وأشار إلى أنهم خاضوا عدداً كبيراً من المباريات منذ أغسطس، وا فى حاجة ماسة للراحة، مما أدى إلى إعفاء اللاعبين من خوض عدد من التدريبات خلال الأسبوع الجارى، مضيفًا: ” نحن نحب لعب كرة القدم، ولكن عندما تلعب كل 3 أيام فإنه سيكون من الأفضل الحصول على راحة ” .
وعلى جانب أخر أوضح أن عودة اللاعب البرازيلى جابرييل خيسوس للمشاركة فى التدريبات بعد 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير.
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