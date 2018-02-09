غوارديولا يعلن عن غضبه من ضغط المباريات

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن ضغط المباريات يؤرق المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل مواجهة ليستر سيتي المقرر إقامتها غدًا السبت، في إطار الجولة الـ27 من الدوري الانجليزي.

وقال ” غوارديولا ” : ” لدينا مباراة غداً، بعدها بـ 3 أيام مباراة فى دورى الأبطال، وبعدها مباراة فى الكأس بـ5 أيام، ثم 5 أيام أخرى ونخوض نهائى كأس الرابطة، سنرى فى الأيام المقبلة ما هى حالة اللاعبين، هناك بعض منهم ليسوا فى حالة بدنية جيدة ” .

وأشار إلى أنهم خاضوا عدداً كبيراً من المباريات منذ أغسطس، وا فى حاجة ماسة للراحة، مما أدى إلى إعفاء اللاعبين من خوض عدد من التدريبات خلال الأسبوع الجارى، مضيفًا: ” نحن نحب لعب كرة القدم، ولكن عندما تلعب كل 3 أيام فإنه سيكون من الأفضل الحصول على راحة ” .

وعلى جانب أخر أوضح أن عودة اللاعب البرازيلى جابرييل خيسوس للمشاركة فى التدريبات بعد 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير.