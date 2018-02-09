” فيس بوك ” تكشف عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين

متابعات(صدى):

أعلنت الشركة الملكة لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، عن قيتامها بعمل براءة اختراع لتقنية جديدة تكشف تلقائياً عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمستخدميها.

فيما أوضحت الشركة، أن هذه التقنية الجديدة جاءت لتصنيف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات هما الطبقة العاملة أو الوسطى أو العليا ” ، حيث يمكن لهذه التقنية تحديد المستوى الاجتماعي للمستخدمين من حيث الغنى والفقر.

ويعود تاريخ براءة الاختراع إلى 27 يوليو 2016م، لكنه قد تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فبراير لعام 2018 م.