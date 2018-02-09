” فيس بوك ” تكشف عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين
أعلنت الشركة الملكة لموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، عن قيتامها بعمل براءة اختراع لتقنية جديدة تكشف تلقائياً عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لمستخدميها.
فيما أوضحت الشركة، أن هذه التقنية الجديدة جاءت لتصنيف المستخدمين ضمن واحدة من ثلاث فئات هما الطبقة العاملة أو الوسطى أو العليا ” ، حيث يمكن لهذه التقنية تحديد المستوى الاجتماعي للمستخدمين من حيث الغنى والفقر.
ويعود تاريخ براءة الاختراع إلى 27 يوليو 2016م، لكنه قد تم الإعلان عنها من قبل الشركة خلال فبراير لعام 2018 م.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2402 ] نشر منذ 1 ساعة
بسكم هياط فاضي , صار من الممكن معرفة اي معلومات عن اي شخص فقط من رقم الجوال وعنوان البريد الالكتروني ومنه سيعرفون اسم الشخص المسجل لديهم ومن ثم جنسه وجنسيته وعمله ووضعه الاجتماعي والاقتصادي وربما رقم حسابه البنكي اذا كان يتداول عن طريق النت او يشتري اشياء من السوق الالكتروني وموقع منزله واين هو في هذه التو واللحظة وفي اي دولة بمعنى اخر لم يعد يخفى عليهم شيىء وزعمهم انهم يحافضون على سرية معلومات العميل حط في الجراب وربما كل تلك المعلومات التي تطوعت باعطائهم ايها عند التسجيل صارت عند الاجهزة الامنية وربما لكل الدول بمعنى اخر كل معلوماتك الشخصية لم تعد خافية على احد بالعربي الفسيخ انت عار تماما امام العالم بأسره ولم يعد هناك اسرار تخاف عليها او تخفيها .