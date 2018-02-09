الكويت: إحباط محاولة لاختراق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية

خالد الظفيري(صدى):

نجحت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة ، في إحباط محاولة لاختراق الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ، من قبل أحد قراصنة الإنترنت ” هاكرز ” ، حيث تمكنت من إعادته إلى التشغيل الاعتيادي .

وأشارت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية ، في بيان لها أصدرته اليوم ، إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة حاصرت محاولة الاختراق وقامت بإيقاف العمل على الصفحة الإلكترونية لفترة قصيرة ، وفقًا للاستراتيجية الموضوعة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة .

وأوضحت وسائل إعلام كويتية ، أن الإدارة العامة لنظم المعلومات في الوزارة ، أكدت عودة الموقع إلى العمل في فترة زمنية قياسية دون أن تلحق أضرارًا تؤثر على الأنظمة الإلكترونية أو قاعدة البيانات الرئيسية للوزارة .

وبدأت التحقيقات على الفور للكشف عن هوية المتسبب عن هذه المحاولة لملاحقته قانونيًا ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه .