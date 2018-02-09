بالفيديو.. أقصر إمرأة في العالم ” الناس بيقعدوا عليا من غير ما ياخدواب الهم “

القاهرة(صدى):

كشفت جيوتي أمجي أقصر امرأة في العالم، عن تفاصيل حياتها اليومية وكيف تحصل على ملابسها وجواهرها ، خلال استضافتها ببرنامج ” معكم منى الشاذلي ” .

وقالت ” جيوتي ” ، إنها تحب ارتداء المصوغات، وإنها تقوم بتفصيلها لأنه لا يوجد مقاس مناسب لها ، مؤكده ، أنها تذهب برفقة والدتها لاختيار المصوغات وبعد ذلك يتم تفصيلها بما يتناسب مع مقاسها، مشيرة إلى أنها تضع بنفسها الماكياج الخاص بها.

وتابعت: الجميع في أسرتي يحبونني لأني أصغر واحدة بالبيت .

وعن أطرف المواقف التي تتعرض لها : قالت: في بعض الأوقات الناس بتقعد عليا من غير ما ياخدوا بالهم أني جالسة على الكنبة.