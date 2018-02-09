اجتماع لإدارة اتحاد الكرة خلال أسبوعين لوضع آليات تنفيذ قرارات ” آل الشيخ “

طلال الغامدي(صدى):

قدَّم الدكتور عادل بن محمد عزت، رئيس اتحاد كرة القدم، الشكر والتقدير للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، للدعم الذي وجه به لأندية دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وأكد أن اهتمام ” آل الشيخ ” ، ساهم في معالجة الكثير من الأمور العالقة التي تعترض مسيرة الرياضة، مثنياً على توجيهه بتغيير مسمى دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ووجه ” عزت ” ، الأمانة العامة في الاتحاد وكافة الإدارة واللجان العاملة فيه باعتماد تغيير المسمى خلال الموسم الجاري، وتغيير نظام اللعب بمسابقة كأس الملك.

كما أوضح أن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين لإقرار الآلية الخاصة بزيادة عدد الفرق في دوري المحترفين، وآلية المشاركة في مسابقة كأس الملك، والآلية الفنية لمشاركة اللاعبين الأجانب والمواليد في دوري الأمير محمد بن سلمان.

وطالب، الأمانة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذه القرارات وتعميمها على الجهات المعنية.