كيروان داير: صلاح أفضل صفقة في الدوري الانجليزي

ماجد محمد(صدى):

قال كيرون داير، اللاعب الإنجليزى السابق، إنه يعتبر نجم ليفربول محمد صلاح صفقة الموسم، في الدوري الانجليزي.

وأضاف ” داير” ، أن ” صلاح ” يحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 21 هدفاً خلف هارى كين لاعب توتنهام بفارق هدف وحيد، وتمكن من التسجيل فى جميع الأندية الكبرى، مثل أرسنال وتشيلسى وتوتنهام ومانشستر سيتى ماعدا مانشستر يونايتد الذى فشل ليفربول فى هز شباكه، وهو ما يجعله صفقة الموسم.

يجدر الإشارة إلى أن صلاح سجل هدفي تعادل ليفربول وتوتنهام، فى المباراة التى جمعتهما بملعب ” آنفيلد ” ، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.