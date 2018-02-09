” جوجل ” تعمل على تطوير منصة ألعاب متقدمة

واشنطن(صدى):

أعلن موقع ” ذا نكست ويب ” اليوم الجمعة، أن شركة ” جوجل ” ، ستعمل على تطوير منصة ألعاب متقدمة، تشبه في طريقة عملها مواقع بث الفيديو، حيث أن هذه المنصة ستقوم ببث الألعاب بصورة تفاعلية، بحيث لن يحتاج اللاعب، تنزيل اللعبة من على الإنترنت أو حتى شراء أسطوانة لها، ملفتًا الانتباه إلى أنَ ” جوجل ” أطلقت الاسم الرمزي ” يتي ” ، على مشروعها الوليد.

يجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تفكر فيها ” جوجل ” ، باقتحام عالم الألعاب بمنصة مستقلة، ففي عام 2014، حيث تطرقت تقارير صحفية، إلى عزم الشركة تطوير منصة ألعاب خاصة بأجهزة التلفاز؛ اعتمادًا على نظام التشغيل أندرويد، وهو المشروع الذي لم ير النور قط.