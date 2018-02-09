مسؤول قطري يعترف بأهمية التطبيع مع الكيان الصهيوني

طلال الضوي(صدى):

صرَّح محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بأهمية التطبيع مع الكيان الصهيوني، بحجة حل القضية الفلسطينية.

وأكد ” العمادي ” ، على ضرورة إقامة علاقة وطيدة مع إسرائيل، مؤملاً وجود علاقات دبلوماسية رسمية كاملة معهم، بزعم أن ذلك يصب في مصلحة فلسطين.

يذكر أن محمد العمادي، يستخدم معابر إسرائيلية للدخول والخروج من قطاع غزة، وقد أشار أن الدوحة بها مكتب تمثيل تجاري فقط.