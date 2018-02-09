مسؤول قطري يعترف بأهمية التطبيع مع الكيان الصهيوني
صرَّح محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بأهمية التطبيع مع الكيان الصهيوني، بحجة حل القضية الفلسطينية.
وأكد ” العمادي ” ، على ضرورة إقامة علاقة وطيدة مع إسرائيل، مؤملاً وجود علاقات دبلوماسية رسمية كاملة معهم، بزعم أن ذلك يصب في مصلحة فلسطين.
يذكر أن محمد العمادي، يستخدم معابر إسرائيلية للدخول والخروج من قطاع غزة، وقد أشار أن الدوحة بها مكتب تمثيل تجاري فقط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفعول لبن الحمير
أشتغل🤔
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2402 ] نشر منذ 48 دقيقة
هزلت حتى سامها المفلس ,مابقي علينا الا زعيط ومعيط ونطاط الحيط, نستطيع ان تفهم مواقف الدول التي لها حدود مع الكيان الصهيوني فما علتكم انتم ولماذا تكون لكم مثل تلك العلاقات ولاي سبب , ومسألة ان ذلك يصب في مصلحة الطرف الاخر حقا التم المتعوس على خايب الرجى اذا كان العرب مجتمعين لم يخرجو بنتيجة مشجعه فما الذي يجعلكم مميزين عن الجميع انتم الان مجرد خنجر في خاصرة العرب لا اكثر ولا اقل .
احمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 دقيقة
جنت على نفسها براقش وهم بهايم تكرم البهايم ياشريفه
احمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 دقيقة
الحمدين بهايم وسوف ياكلو خرا عزمى والقرضاوى