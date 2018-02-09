وظائف شاغرة بشركة هرفي للخدمات الغذائية
كشفت شركة هرفي للخدمات الغذائية، عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ لشغل وظيفة محاسب زبائن، للعمل في الرياض.
وقالت إن الشروط تضمن أن يكون عمر المتقدم بين 18 – 30 عاماً، والمؤهل لايقل عن الثانوية العامة مع التفرغ التام.
وشددت على جميع المتقدمين لهذه الوظائف بتسليم المستندات التالية: صورة الهوية الوطنية وصورة المؤهل الدراسي. عدد 2 صور شخصية للمتقدم وبرنت من التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت ” هرفي ” أن المقابلات سيتم إجراؤها للمتقدمين بمقر إدارة التوظيف والسعودة.
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