وظائف شاغرة بشركة هرفي للخدمات الغذائية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة هرفي للخدمات الغذائية، عن حاجتها لعدد من الموظفين؛ لشغل وظيفة محاسب زبائن، للعمل في الرياض.

وقالت إن الشروط تضمن أن يكون عمر المتقدم بين 18 – 30 عاماً، والمؤهل لايقل عن الثانوية العامة مع التفرغ التام.

وشددت على جميع المتقدمين لهذه الوظائف بتسليم المستندات التالية: صورة الهوية الوطنية وصورة المؤهل الدراسي. عدد 2 صور شخصية للمتقدم وبرنت من التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت ” هرفي ” أن المقابلات سيتم إجراؤها للمتقدمين بمقر إدارة التوظيف والسعودة.