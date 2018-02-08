إصابة 3 أطفال إثر سقوط مقذوفات حوثية على العارضة

تركي السالم(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة من مساء اليوم أطلقت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مقذوفات مستهدفة الأعيان المدنية والمدنيين في محافظة العارضة في جازان بطريقه مقصودة ومتعٌمدة .

وأوضح العقيد المالكي أن سقوط المقذوفات على الأعيان المدنية والمدنيين نتج عنه إصابة ثلاثة أطفال هم :

1- زياد قاسم سليمان عطيفي العمر سنتين (إصابة خطيرة) .

2- ناصر حسن عطيفي العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة).

3- عبدالله جابر عطيفي العمر خمس سنوات (إصابة خفيفة ).

وأكد أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران مستمرة في انتهاكها السافر والصريح لأعراف ومبادىء القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وخاصه المتعلقة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والواردة بالمادتين (51، 52).