نجاح توقعات ” آل الشيخ ” لنتيجة ديربي الرياض

طلال الغامدي(صدى):

أصابت توقعات رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بالتعادل الايجابي2-2 بين فريقي الهلال والنصر، في الجولة الواحد والعشرون من دوري المحترفين.

وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اتمنى… واتوقعها تعادل ٢-٢ ” ، وذلك عندما وجه أحد المتابعين له سؤالاً إلى آل الشيخ عن توقعه لنتيجة الديربي.