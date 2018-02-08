نجاح توقعات ” آل الشيخ ” لنتيجة ديربي الرياض
أصابت توقعات رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بالتعادل الايجابي2-2 بين فريقي الهلال والنصر، في الجولة الواحد والعشرون من دوري المحترفين.
وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اتمنى… واتوقعها تعادل ٢-٢ ” ، وذلك عندما وجه أحد المتابعين له سؤالاً إلى آل الشيخ عن توقعه لنتيجة الديربي.
صداوي[ عدد التعليقات: 1628 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصراوي معروف انت علي رأس الهرم الرياضي المفروض ما تدخل نفسك في أي ميول علني هذي أمانه أتق الله وخلك مع جميع الانديه واشتغل علي تطوير الرياضه السعوديه ولا تدخل في من يفوز ويخسر .